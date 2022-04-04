Экс-депутат Рады Кива назвал ситуацию в Буче заранее спланированной акцией контрразведки
По словам бывшего парламентария, это необходимо было для того, чтобы вызвать у общества агрессию и ненависть.
Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива прокомментировал события в украинском городе Буча, назвав произошедшее заранее спланированной акцией.
"Ещё раз вам говорю: вся история с Бучей была заранее спланирована и подготовлена контрразведкой Украины. А спланирована она была разведкой MI6. Они же и приехали рано утром, оцепили район, раскидали трупы, а потом нагнали туда журналистов. Для этого даже вернулся этот шут Зеленский!" — заявил Кива в своём телеграм-канале.
Экс-депутат добавил, что якобы случившаяся трагедия была создана для того, чтобы поднять интерес международной прессы. Это заранее срежиссированная постановка, которая должна была вызвать в первую очередь агрессию и ненависть, подчеркнул Кива.
Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах.
Telegram / The Kyva (Илья Кива)