По словам бывшего парламентария, это необходимо было для того, чтобы вызвать у общества агрессию и ненависть.

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива прокомментировал события в украинском городе Буча, назвав произошедшее заранее спланированной акцией.

"Ещё раз вам говорю: вся история с Бучей была заранее спланирована и подготовлена контрразведкой Украины. А спланирована она была разведкой MI6. Они же и приехали рано утром, оцепили район, раскидали трупы, а потом нагнали туда журналистов. Для этого даже вернулся этот шут Зеленский!" — заявил Кива в своём телеграм-канале.

Экс-депутат добавил, что якобы случившаяся трагедия была создана для того, чтобы поднять интерес международной прессы. Это заранее срежиссированная постановка, которая должна была вызвать в первую очередь агрессию и ненависть, подчеркнул Кива.