ВЦИОМ констатировал отсутствие раскола в российском обществе из-за "Операции Z"

Основная часть граждан объединилась вокруг президента РФ Путина и его решения о проведении спецоперации.

Проведение специальной военной "Операции Z" на Украине не вызвало раскола в российском обществе, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

"Мы видим, что линия на раскол не закрепилась, наоборот, по мере разворачивания военных действий консолидация усилилась. Это не значит, что нет тревоги, это не значит, что нет страха, это не значит, что нет сомнений или каких-то других негативных эмоций", — отметил он.

По словам Фёдорова, при всех этих рисках и волнениях основная часть россиян (75–77%) объединилась вокруг президента РФ Путина и его решения о проведении спецоперации.