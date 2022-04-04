Батальон из сотен украинских морпехов сдался в плен российским военным в Мариуполе
Речь идёт о том, что осталось от 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.
Сотни военнослужащих ВСУ решили сдаться российским войскам в Мариуполе, отказавшись от дальнейшего сопротивления, сообщил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в авторском телеграм-канале.
"Этой ночью в Мариуполе сдались в плен украинские морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины в полном, на тот момент уцелевшем, составе — более 200 человек", — уточнил Безсонов.
А ранее бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.
ТАСС / Andriy Dubchak