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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 18:52
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Батальон из сотен украинских морпехов сдался в плен российским военным в Мариуполе

Речь идёт о том, что осталось от 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Сотни военнослужащих ВСУ решили сдаться российским войскам в Мариуполе, отказавшись от дальнейшего сопротивления, сообщил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в авторском телеграм-канале.

"Этой ночью в Мариуполе сдались в плен украинские морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины в полном, на тот момент уцелевшем, составе более 200 человек", — уточнил Безсонов.


На сторону ДНР перешли более 570 украинских военнослужащих
На сторону ДНР перешли более 570 украинских военнослужащих

А ранее бойцы ВСУ рассказали о приказе командиров не сдаваться в плен и взрывать себя гранатами. По словам военнослужащих, их батальон так и не дождался подкрепления и в результате был разбит полностью.

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ТАСС / Andriy Dubchak

Андрей Бражников
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