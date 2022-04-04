Батальон из сотен украинских морпехов сдался в плен российским военным в Мариуполе

Речь идёт о том, что осталось от 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины.

Сотни военнослужащих ВСУ решили сдаться российским войскам в Мариуполе, отказавшись от дальнейшего сопротивления, сообщил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в авторском телеграм-канале.

"Этой ночью в Мариуполе сдались в плен украинские морпехи 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины в полном, на тот момент уцелевшем, составе — более 200 человек", — уточнил Безсонов.

