Посла РФ Нечаева вызвали в МИД Германии и сообщили о высылке 40 российских дипломатов

Там ему также была озвучена официальная позиция Федерального правительства ФРГ в связи с событиями в городе Буча.

Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии, где сообщили о высылке 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений на территории страны. Такое заявление сделали в посольстве нашей страны.