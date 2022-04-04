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Опубликовано 4 апреля 2022, 18:50
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Посла РФ Нечаева вызвали в МИД Германии и сообщили о высылке 40 российских дипломатов

Там ему также была озвучена официальная позиция Федерального правительства ФРГ в связи с событиями в городе Буча.

Посла РФ в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии, где сообщили о высылке 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений на территории страны. Такое заявление сделали в посольстве нашей страны.

"4 апреля 2022 года посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему была заявлена официальная позиция Федерального правительства Германии в связи с событиями в городе Буча. Германской стороной также принято решение об объявлении 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений ФРГ персонами нон грата", — отмечается в сообщении.

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Ранее глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия высылает 40 российских дипломатов. Захарова назвала этот шаг злобным актом и анонсировала ответ. Также Лайф сегодня писал, что Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде, а также отзывает своего посла из Москвы для консультаций.

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Pixabay

Никита Осипов
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