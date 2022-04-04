Почему россияне поддержали армию и президента в украинской кампании Более ¾ граждан России поддержали спецоперацию на Украине. Основными причинами были названы нежелание видеть базы НАТО около своих границ и помощь жителям Донбасса. 39863 39863 Обложка © Getty Image / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Как сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 76% граждан Российской Федерации в той или иной степени поддерживают военную спецоперацию на Украине.

— С начала мониторинга поддержка возросла на 11 процентных пунктов. Скорее не поддерживают операцию 15% (на 10 процентных пунктов меньше, чем 25 февраля). Ещё 9% затруднились ответить, — говорится в сообщении.

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В большинстве своём опрошенные граждане отмечают, что главные цели России на Украине — это разоружить бывшую союзную республику, ликвидировать из общественно-политического поля философию русофобии и неонацизма, а также не дать блоку НАТО и отдельным странам Запада размещать там какие-либо военные базы.

При этом 18% опрошенных полагают, что важнейшей целью является защита населения Донецкой и Луганской народных республик от попыток украинской армии решить вопрос их существования с помощью военной силы.

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Отметим, что персональные опросы людей на улице демонстрируют такие же настроения. "От спецоперации жду прежде всего освобождения народных республик, которые ещё в 2014-м заявили о своём желании быть независимыми, быть с Россией", — говорит житель Уфы.

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Политолог Марат Баширов полагает, что ключевым фактором, который убеждает россиян поддерживать военную операцию и желать ей успеха, является открытость информации. Люди сами видят, что происходит реально, так как доказательная база фактически не скрывается украинской стороной, а, наоборот, зачастую является поводом для "гордости".

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— Все понимают, что эти нелюди, нацисты действительно были сконцентрированы на границе с Донбассом. Их вооружили западные страны, обучили инструкторы из НАТО. Они же, не скрываясь, хотели нападать где-то в начале марта, последние приготовления заканчивали. Думали всё решить штурмом, уничтожить Донбасс и начать резню. Поэтому люди справедливо полагают, что лучше подрезать на подлёте, чем потом воевать на своей же территории. Видно же, что они и ракеты по жилым кварталам пускают, и в Белгородскую область вертолёты залетели. Идёт война с опасным противником, люди это понимают, — отметил эксперт.

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Отметим также, что многие из опрошенных россиян отмечают, что специальная операция проходит успешно, а задачи, поставленные президентом, будут исполнены. "По-другому не может быть. Верю, надеюсь. Сильная страна, всё есть для этого — и головы, и возможности", — говорит женщина из Нижнего Новгорода.

Авторы Никита Юрченко