Советник Байдена допустил, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше"

По его мнению, следующая стадия военной спецоперации РФ в Незалежной может приобрести затяжной характер.

Власти США считают, что конфликт на Украине может продлиться несколько месяцев и более. Такое мнение выразил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше", — отметил он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Как уточнил Салливан, следующая стадия военной спецоперации РФ на Украине может приобрести затяжной характер.