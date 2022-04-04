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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 20:57
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Советник Байдена допустил, что конфликт на Украине может продлиться "месяцы и дольше"

По его мнению, следующая стадия военной спецоперации РФ в Незалежной может приобрести затяжной характер.

Власти США считают, что конфликт на Украине может продлиться несколько месяцев и более. Такое мнение выразил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше", — отметил он на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Как уточнил Салливан, следующая стадия военной спецоперации РФ на Украине может приобрести затяжной характер.

Названо имя человека, которого Байден считает самым опасным в мире
Названо имя человека, которого Байден считает самым опасным в мире

Ранее Джейк Салливан заявлял, что власти США и их союзники по НАТО разрабатывают план на случай возможного удара со стороны России по территории членов альянса.

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Pixabay

Иван Косицын
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