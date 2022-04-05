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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 08:03
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Роскомнадзор назвал "Википедию" новой линией информатак на россиян

По мнению специалистов ведомства, на ресурсе целенаправленно размещаются ложные материалы, так как в этих статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий на Украине.

Роскомнадзор (РКН) на основании решений Генпрокуратуры потребовал от "Википедии" удалить недостоверную информацию о специальной военной "Операции Z" России на Украине. Об этом сказано в сообщении, опубликованном ведомством в телеграм-канале.

"В последнее время на "Википедии" стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действий Вооружённых сил РФ. "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", заявили в РКН.

По мнению специалистов ведомства, на ресурсе целенаправленно размещаются ложные материалы, так как в этих статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий. Там снова предупредили, что владельцу сервиса грозит административная ответственность в виде штрафа до четырёх миллионов рублей за данное нарушение.

Роскомнадзор снова потребовал от "Википедии" удалить ложную информацию об "Операции Z"
Роскомнадзор снова потребовал от "Википедии" удалить ложную информацию об "Операции Z"

Ранее Роскомнадзор уже предупреждал "Википедию" о возможном штрафе до 4 млн рублей за размещение "недостоверных общественно значимых материалов".

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Shutterstock

Оксана Попова
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