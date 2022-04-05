Роскомнадзор назвал "Википедию" новой линией информатак на россиян

По мнению специалистов ведомства, на ресурсе целенаправленно размещаются ложные материалы, так как в этих статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий на Украине.

Роскомнадзор (РКН) на основании решений Генпрокуратуры потребовал от "Википедии" удалить недостоверную информацию о специальной военной "Операции Z" России на Украине. Об этом сказано в сообщении, опубликованном ведомством в телеграм-канале.

"В последнее время на "Википедии" стали массово размещаться материалы, которые распространяют недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине и действий Вооружённых сил РФ. "Википедия" стала новой линией постоянных информационных атак на россиян", — заявили в РКН.

По мнению специалистов ведомства, на ресурсе целенаправленно размещаются ложные материалы, так как в этих статьях продвигается исключительно антироссийская интерпретация событий. Там снова предупредили, что владельцу сервиса грозит административная ответственность в виде штрафа до четырёх миллионов рублей за данное нарушение.