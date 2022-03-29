Роскомнадзор снова потребовал от "Википедии" удалить ложную информацию об "Операции Z"

Как уточнили в ведомстве, речь идёт об использовании площадкой "контента, направленного на дезинформацию российских пользователей".

Роскомнадзор направил администрации онлайн-энциклопедии Wikipedia ("Википедия") второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по теме "Операции Z". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт об использовании площадкой "лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей".