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Регион
Опубликовано 29 марта 2022, 17:50

Роскомнадзор снова потребовал от "Википедии" удалить ложную информацию об "Операции Z"

Как уточнили в ведомстве, речь идёт об использовании площадкой "контента, направленного на дезинформацию российских пользователей".

Роскомнадзор направил администрации онлайн-энциклопедии Wikipedia ("Википедия") второе уведомление о необходимости удалить недостоверную информацию по теме "Операции Z". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании поступившего требования Генеральной прокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, речь идёт об использовании площадкой "лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей".

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Ранее Лайф писал, что Роскомнадзор составит протоколы на Google из-за запрещённой информации на YouTube. Компании грозит наказание за неудаление видеохостингом материалов в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры России.

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Николь Вербер
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