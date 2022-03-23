Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Google News

Такое решение было вынесено в связи с обеспечением доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе "Операции Z" на Украине.

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Google News на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Google News на территории страны", — говорится в сообщении.

Как уточняется, американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной "Операции Z" на территории Украины.