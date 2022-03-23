Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Google News
Такое решение было вынесено в связи с обеспечением доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе "Операции Z" на Украине.
Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Google News на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Google News на территории страны", — говорится в сообщении.
Как уточняется, американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной "Операции Z" на территории Украины.
В последнее время на фоне начала проведения Россией специальной военной "Операции Z" такие меры приняты в отношении целого ряда ресурсов, в том числе иностранных. Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и других СМИ. Мера была принята в соответствии с регламентом ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.
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