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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 19:17

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Google News

Такое решение было вынесено в связи с обеспечением доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе "Операции Z" на Украине.

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Google News на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису Google News на территории страны", — говорится в сообщении.

Как уточняется, американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, которые содержат недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной "Операции Z" на территории Украины.

Роскомнадзор начал блокировать сайт Euronews
Роскомнадзор начал блокировать сайт Euronews

В последнее время на фоне начала проведения Россией специальной военной "Операции Z" такие меры приняты в отношении целого ряда ресурсов, в том числе иностранных. Как сообщал Лайф, ранее Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и других СМИ. Мера была принята в соответствии с регламентом ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

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Pixabay

Николь Вербер
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