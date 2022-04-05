Войска России уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения ВСУ
Они были расположены в районах населённых пунктов Кременца, Черкасс, Запорожья и Новомосковска.
Вооружённые силы РФ в ходе "Операции Z" высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили четыре хранилища топлива, которые предназначались для снабжения украинских подразделений. Об этом сообщил на брифинге утром 5 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск в районах населённых пунктов Кременца, Черкасс, Запорожья и Новомосковска", — уточнил Конашенков.
Ранее Лайф рассказывал, что бойцы Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов украинских националистов. При осмотре домов в населённых пунктах также было обнаружено несколько тысяч боеприпасов различного калибра территориальной обороны.
ТАСС / Валентин Спринчак