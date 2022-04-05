Минобороны РФ сообщило о новых подвигах участников «Операции Z»

В оборонном ведомстве особо отметили подполковника Станислава Хохлова, полковника Александра Шипова и майора Игоря Ляпунова.

В Министерстве обороны РФ сообщили о новых примерах мужества российских военнослужащих, участвующих в «Операции Z» на Украине. В военном ведомстве отдельно отметили подполковника Станислава Хохлова, полковника Александра Шипова и майора Игоря Ляпунова.

Полковник Александр Шипов. Фото © Минобороны РФ

Подразделение под командованием гвардии полковника Александра Шипова в ходе боя отбросило неонацистов, что позволило запасному командному пункту закрепиться на занятых позициях. Затем в течение всей ночи военнослужащие удерживали оборону. В результате операции были уничтожены до 20 националистов, при этом среди российских бойцов потерь не допущено.

Майор Игорь Ляпунов. Фото © Минобороны РФ

Инженерно-сапёрная бригада под руководством майора Игоря Ляпунова на протяжении четырёх часов вела огонь по украинским националистам. После наступления темноты оставшиеся боевики попытались перейти в контрнаступление, однако группа сумела полностью разгромить неонацистов. Часть украинских военнослужащих была взята в плен.

Подполковник Станислав Хохлов. Фото © Минобороны РФ