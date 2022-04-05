Минобороны РФ сообщило о новых подвигах участников «Операции Z»
В оборонном ведомстве особо отметили подполковника Станислава Хохлова, полковника Александра Шипова и майора Игоря Ляпунова.
В Министерстве обороны РФ сообщили о новых примерах мужества российских военнослужащих, участвующих в «Операции Z» на Украине. В военном ведомстве отдельно отметили подполковника Станислава Хохлова, полковника Александра Шипова и майора Игоря Ляпунова.
Полковник Александр Шипов. Фото © Минобороны РФ
Подразделение под командованием гвардии полковника Александра Шипова в ходе боя отбросило неонацистов, что позволило запасному командному пункту закрепиться на занятых позициях. Затем в течение всей ночи военнослужащие удерживали оборону. В результате операции были уничтожены до 20 националистов, при этом среди российских бойцов потерь не допущено.
Майор Игорь Ляпунов. Фото © Минобороны РФ
Инженерно-сапёрная бригада под руководством майора Игоря Ляпунова на протяжении четырёх часов вела огонь по украинским националистам. После наступления темноты оставшиеся боевики попытались перейти в контрнаступление, однако группа сумела полностью разгромить неонацистов. Часть украинских военнослужащих была взята в плен.
Подполковник Станислав Хохлов. Фото © Минобороны РФ
Десантное подразделение под командованием подполковника Станислава Хохлова провело атаку на фортификационные сооружения националистов. Радикалы были обезврежены, а на месте обнаружили документы. Кроме того, военнослужащие захватили в плен две диверсионно-разведывательные группы. Позже Станислав Хохлов участвовал в освобождении стратегически важного населённого пункта. Во время боя он получил ранение, однако продолжил выполнять поставленную задачу.
Ранее командующий Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил награды военным, проявившим мужество в ходе «Операции Z».
Минобороны РФ