ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 07:21
9020

Бойцы Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов украинских националистов

При осмотре домов в населённых пунктах также было обнаружено несколько тысяч боеприпасов различного калибра территориальной обороны.

Военнослужащие Росгвардии задержали в ходе "Операции Z" корректировщика артиллерийского огня украинских националистов и захватили крупный схрон боеприпасов, принадлежащий нацбатам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Подразделения спецназа <...> при осмотре домов ряда населённых пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны. В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей", — рассказали в ведомстве.

Также российские военные взяли под охрану один из важных мостов через реку. А подразделения спецназа Росгвардии на окраине леса обнаружили скрытно передвигавшуюся украинскую диверсионно-разведывательную группу из четырёх человек. Без потерь с нашей стороны она была уничтожена.

Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине
Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине

Ранее в Минобороны РФ показали кадры уничтожения замаскированных позиций ВСУ вертолётами Ка-52. Экипажи выпустили управляемые и неуправляемые ракеты парами с малых высот. В рамках спецоперации армейская авиация в том числе уничтожает бронетехнику и сопровождает колонны.

BannerImage

ТАСС / Таисия Воронцова

Андрей Бражников
  • Новости
  • Росгвардия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar