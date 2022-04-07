Лайф снял с коптера территорию завода "Азовсталь", где идут основные бои за Мариуполь

На кадрах видно, как выглядит пригород в районе предприятия. Большинство зданий разрушены. С территории завода идёт дым, предположительно, после артиллерийских обстрелов.

Кадры с завода "Азовсталь", где идут основные бои за Мариуполь. Видео © SHOT

Лайф публикует видео, снятое с квадрокоптера в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где сохранился последний очаг сопротивления бойцов ВСУ в городе.

На кадрах видно, как выглядит пригород в районе завода, где сейчас идут основные бои за Мариуполь. Большинство зданий разрушены. С территории предприятия идёт дым, предположительно, после артиллерийских обстрелов.

По данным представителя Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуарда Басурина, на территории "Азовстали" остаётся порядка 3–3,5 тысячи солдат ВСУ.

"Мы предполагаем, что осталось порядка 3–3,5 тысячи. Но нужно учитывать всё-таки тот факт, что и жители Мариуполя, кто-то из них взял оружие, поэтому количество может быть намного больше", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".