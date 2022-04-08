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Опубликовано 8 апреля 2022, 12:37

Лавров: Россия выступает за включение Белоруссии в число гарантов безопасности Украины

Министр иностранных дел также заявил, что Москва хочет дальнейшего участия Минска в организации переговоров с Киевом. Он назвал республику прекрасной площадкой для продолжения таких встреч.

Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины по её же просьбе должен сопровождаться гарантиями безопасности, и сейчас этот список согласовывается. Россия выступает за то, чтобы Белоруссия попала в число гарантов безопасности Незалежной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

"Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и ещё целый ряд других государств, включая постоянных членов Совета безопасности [ООН] и так далее. Мы предложили, чтобы в числе таких стран – гарантов, конечно, обязательно была бы Республика Беларусь", — сказал он.

Кроме того, Москва выступает за то, чтобы Минск и дальше принимал участие в организации российско-украинских переговоров. Лавров при этом назвал Белоруссию прекрасной площадкой для продолжения этих встреч. Но подчеркнул, что всё зависит от договорённостей сторон, поэтому контакты в других странах не исключаются.

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Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом. При этом глава российского ведомства отметил, что диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.

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Евгения Колесникова
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