ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 12:13

Лавров: Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом

При этом министр иностранных дел отметил, что диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.

Москва на переговорах с Киевом будет добиваться выполнения всех поставленных задач. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

"Поделился с моим коллегой и другом, как развиваются переговорные контакты между российской и украинской делегациями. Они идут непросто, но мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", — сказал он.

Песков спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине
Песков спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине

Ранее Лавров заявил, что в новом проекте соглашения Киев отходит от стамбульских договорённостей. По словам главы МИД, подобная недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Украины, её линию на затягивание и даже подрыв переговоров.

BannerImage

Shutterstock

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Россия
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar