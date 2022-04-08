Лавров: Москва намерена добиваться всех поставленных задач на переговорах с Киевом

При этом министр иностранных дел отметил, что диалог между российской и украинской делегациями проходит непросто.

Москва на переговорах с Киевом будет добиваться выполнения всех поставленных задач. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Армении Араратом Мирзояном.

"Поделился с моим коллегой и другом, как развиваются переговорные контакты между российской и украинской делегациями. Они идут непросто, но мы будем добиваться того, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись", — сказал он.