Песков спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине
Представитель Кремля рассчитывает, что всё закончится "в обозримом будущем". Ранее его также спросил об этом ведущий Sky News.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил тезис о надеждах Москвы, что спецоперация на Украине может быть завершена в обозримом будущем. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в пятницу.
"Речь идёт об обозримом будущем", — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли счёт окончания "Операции Z" может идти на дни.
Напомним, что в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News Песков заявил, что операция на Украине "достигнет своих целей в ближайшие дни, в обозримом будущем" или завершится путём переговоров между российской и украинской делегациями.