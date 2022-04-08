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Регион
Опубликовано 8 апреля 2022, 10:38
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Песков спрогнозировал сроки завершения спецоперации на Украине

Представитель Кремля рассчитывает, что всё закончится "в обозримом будущем". Ранее его также спросил об этом ведущий Sky News.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил тезис о надеждах Москвы, что спецоперация на Украине может быть завершена в обозримом будущем. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в пятницу.

"Речь идёт об обозримом будущем", — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли счёт окончания "Операции Z" может идти на дни.

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Напомним, что в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News Песков заявил, что операция на Украине "достигнет своих целей в ближайшие дни, в обозримом будущем" или завершится путём переговоров между российской и украинской делегациями.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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