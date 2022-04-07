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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 16:58
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Песков: РФ надеется на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем

По словам представителя Кремля, к такому итогу могут привести переговоры между Москвой и Киевом.

Москва надеется, что российская спецоперация на Украине достигнет своих целей и завершится "в обозримом будущем". Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями", — отметил представитель Кремля.

Песков назвал отвод сил из Киевской области жестом доброй воли
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Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия достигнет всех целей проводимой на Украине специальной военной операции и поставки западного оружия Киеву не помешают это сделать. Однако это не способствует переговорам, которые идут "гораздо более вязко", чем хотелось бы.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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