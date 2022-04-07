Песков: РФ надеется на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем

По словам представителя Кремля, к такому итогу могут привести переговоры между Москвой и Киевом.

Москва надеется, что российская спецоперация на Украине достигнет своих целей и завершится "в обозримом будущем". Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.