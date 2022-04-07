Песков: РФ надеется на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем
По словам представителя Кремля, к такому итогу могут привести переговоры между Москвой и Киевом.
Москва надеется, что российская спецоперация на Украине достигнет своих целей и завершится "в обозримом будущем". Об этом в интервью Sky News заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши военные прикладывают все силы, чтобы завершить операцию. Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, операция достигнет своих целей или закончится переговорами между российской и украинской делегациями", — отметил представитель Кремля.
Ранее Дмитрий Песков уже заявлял, что Россия достигнет всех целей проводимой на Украине специальной военной операции и поставки западного оружия Киеву не помешают это сделать. Однако это не способствует переговорам, которые идут "гораздо более вязко", чем хотелось бы.
ТАСС / Сергей Карпухин