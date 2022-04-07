Российские средства ПВО сбили два украинских вертолёта и три беспилотника

Среди уничтоженных целей были в том числе турецкие "Байрактары", уточнили на брифинге в Минобороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских военных вертолёта Ми-8 и Ми-24 в районе Херсона, а также три беспилотника под Кривым Рогом и около посёлка Трудовое. Об этом сообщил на брифинге в четверг официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Среди уничтоженных целей были и турецкие "Байрактары", уточнил он.

Всего же с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 125 украинских самолётов и 95 вертолётов, 416 беспилотников, 2003 танка и других боевых бронемашин. Кроме того, украинская сторона потеряла 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и миномётов.