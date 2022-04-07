Песков заявил, что Мариуполь будет освобождён от националистов

Представитель Кремля отметил, что РФ надеется на такой исход событий в ближайшее время. Он также добавил, что Москва рассчитывает завершить "Операцию Z" на Украине в "обозримом будущем".

Мариуполь в ближайшее время будет освобождён от националистических украинских батальонов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мариуполь будет освобождён от националистических батальонов. Мы надеемся, что это случится вскоре в ходе операции", — сказал представитель Кремля в интервью британскому телеканалу Sky News, отметив, что Москва рассчитывает завершить "Операцию Z" на Украине в "обозримом будущем".