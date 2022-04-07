СК РФ возбудил дело по факту подготовки к подрыву автомобильного моста в ЛНР

Отмечается, что украинские военные завезли на блокпост 10 кумулятивных зарядов КЗ-4, каждый из которых содержит около 50 кг взрывчатого вещества.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих войсковой части А3814 Вооружённых сил Украины — командира водолазного взвода лейтенанта Романа Верхогляда и старшего водителя старшего солдата Руслана Майструка по факту подготовки к подрыву автомобильного моста на территории ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Предварительно установлено, что украинское военное командование приняло решение взорвать автомобильный мост через реку Деркул в Городище Беловодского района ЛНР. Реализуя задуманное, на блокпост, расположенный на съезде с автодороги Т1314 к населённому пункту Ноздревка, были завезены 10 кумулятивных зарядов КЗ-4, каждый из которых содержит около 50 килограммов взрывчатого вещества и предназначен для разрушения броневых и железобетонных конструкций. Выполнение этой задачи было поручено Верхогляду и Майструку", — говорится в сообщении.

Так, получив информацию о приближении колонны российской военной техники, бойцы ВСУ решили уничтожить её, подорвав мост, и приступили к его минированию. Однако благодаря упреждающим мерам, принятым российским военным командованием, задуманное осуществить не удалось. В результате столкновения Верхогляд погиб, а Майструк сдался в плен.

На данный момент кумулятивные заряды обезврежены, при осмотре блокпоста изъята документация, которая свидетельствует о подготовке к подрыву, а также экстремистская литература.