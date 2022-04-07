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Опубликовано 7 апреля 2022, 14:33
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СК возбудил уголовное дело из-за бесчеловечного обращения с российскими военнопленными

Так, раненный в бою рядовой 29 дней содержался на военной базе в Полтаве, где его избивали, допрашивали на камеру, подставляли пистолет к виску и заставляли учить гимн Украины, уточнили в ведомстве.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам бесчеловечного обращения с российскими военнопленными со стороны украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что один из раненых рядовых, которому в ходе боя отстрелило палец правой руки, пробило кисти, а две пули попали в спину и прошли навылет через живот и плечо, был взят в плен и получил медицинскую помощь. Однако прибывшие в медучреждение украинские силовики надели ему на голову мешок и, несмотря на необходимость в медуходе после операции, перевезли его в воинскую часть в Полтаве. Там, вопреки требованиям Женевской конвенции, пленного неоднократно били по голове кулаками, кирпичом, пистолетом, угрожали убийством, дёргали за операционные трубки.

В течение 29 дней в плену его неоднократно допрашивали люди в масках, которые снимали происходящее на камеру. Если ответы военного не устраивали злоумышленников, камера выключалась, жертву снова били, приставляли к его виску пистолет и заставляли учить гимн Украины. В ходе состоявшегося 1 апреля обмена военнопленными рядовой был передан российскому командованию. Сейчас он проходит лечение в медучреждении.

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Давая показания, солдат пояснил, что, находясь в плену, слышал, как одному из российских военнослужащих на лбу вырезали букву Z, а также сообщил, что пыткам подвергались и граждане Украины, которых представители украинских силовых структур называли предателями.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению. Предварительное следствие по уголовному делу по статье "Применение запрещённых средств и методов ведения войны" продолжается.

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А ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, как успокаивала родственников украинских пленных. По словам правозащитницы, для украинских семей в гуманитарном плане было крайне важно узнать, что их родные живы и здоровы. А официальный Киев их, напротив, запугивал.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Артур Лапсаков
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