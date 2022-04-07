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Опубликовано 7 апреля 2022, 14:27
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Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО как альянс не будет поставлять вооружение Украине

Данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств – членов военного блока.

НАТО как альянс не собирается поставлять оружие Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран – членов военного блока в Брюсселе, пишет издание MTI.

"НАТО как альянс всё же заявило, что не является участником конфликта и не будет поставлять оружие Украине", — сказал он.

Сийярто также подчеркнул, что данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств НАТО.

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Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит эмбарго на поставки энергоносителей из России. В частности, Будапешт выступает против запрета на транспортировку топлива для атомных электростанций. Подобное решение для страны будет "красной линией", уточнил министр.

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Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES

Евгения Колесникова
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