Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО как альянс не будет поставлять вооружение Украине

Данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств – членов военного блока.

НАТО как альянс не собирается поставлять оружие Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран – членов военного блока в Брюсселе, пишет издание MTI.

"НАТО как альянс всё же заявило, что не является участником конфликта и не будет поставлять оружие Украине", — сказал он.

Сийярто также подчеркнул, что данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств НАТО.