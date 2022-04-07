Глава МИД Венгрии Сийярто: НАТО как альянс не будет поставлять вооружение Украине
Данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств – членов военного блока.
НАТО как альянс не собирается поставлять оружие Украине. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран – членов военного блока в Брюсселе, пишет издание MTI.
"НАТО как альянс всё же заявило, что не является участником конфликта и не будет поставлять оружие Украине", — сказал он.
Сийярто также подчеркнул, что данное решение является одним из тех, которые были согласованы на совещании министров государств НАТО.
Ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит эмбарго на поставки энергоносителей из России. В частности, Будапешт выступает против запрета на транспортировку топлива для атомных электростанций. Подобное решение для страны будет "красной линией", уточнил министр.
Getty Images / MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES