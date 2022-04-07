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Регион
Опубликовано 7 апреля 2022, 14:13

"Заявку может подать любой": Президент УЕФА отреагировал на желание России провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году

Последним крупным турниром на территории нашей страны остаётся чемпионат мира 2018 года и отдельные матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что любая федерация может подать заявку на организацию чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. Об этом он сообщил по итогам заседания исполкома организации.

В конце марта стало известно, что Россия будет подавать заявку в УЕФА на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

"Ситуация меняется каждый день и даже каждый час. Заявку на проведение турниров может подавать любой. Мы обсуждаем эти вопросы. Скоро вы получите ответ", — сказал Чеферин.

"Нет оснований это делать": Чеферин заявил, что УЕФА не будет приостанавливать трансляции матчей в России
"Нет оснований это делать": Чеферин заявил, что УЕФА не будет приостанавливать трансляции матчей в России

Отметим, что в последний раз Россия принимала крупный турнир четыре года назад — чемпионат мира 2018-го. Кроме того, прошлым летом в Петербурге проходили отдельные матчи Евро-2020.

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UEFA.com

Роман Фейгин
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