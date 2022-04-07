"Заявку может подать любой": Президент УЕФА отреагировал на желание России провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году

Последним крупным турниром на территории нашей страны остаётся чемпионат мира 2018 года и отдельные матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что любая федерация может подать заявку на организацию чемпионатов Европы в 2028 и 2032 годах. Об этом он сообщил по итогам заседания исполкома организации.

В конце марта стало известно, что Россия будет подавать заявку в УЕФА на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.

"Ситуация меняется каждый день и даже каждый час. Заявку на проведение турниров может подавать любой. Мы обсуждаем эти вопросы. Скоро вы получите ответ", — сказал Чеферин.