Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года

Последними крупными соревнованиями в России остаются чемпионат мира 2018 года и отдельные игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Россия будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил член исполкома РФС Сергей Анохин.

"На исполкоме решили, что подадим заявку на проведение чемпионата Европы-2028 или Евро-2032", — заявил Анохин.