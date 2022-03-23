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Регион
Опубликовано 23 марта 2022, 12:22

Россия подаст заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года

Последними крупными соревнованиями в России остаются чемпионат мира 2018 года и отдельные игры Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Россия будет подавать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил член исполкома РФС Сергей Анохин.

"На исполкоме решили, что подадим заявку на проведение чемпионата Европы-2028 или Евро-2032", — заявил Анохин.

Может ли Россия провести Евро-2032
Может ли Россия провести Евро-2032

Отметим, что в последний раз Россия принимала крупный турнир четыре года назад — чемпионат мира 2018-го. Кроме того, прошлым летом в Петербурге проходили отдельные матчи Евро-2020.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев
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