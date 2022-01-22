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Все на Никольскую: Может ли Россия провести Евро-2032

Лайф разбирается, нужен ли нашей стране очередной большой футбольный праздник и насколько реально его проведение именно в РФ

21 января, 21:40
<p>Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей

Уходящая неделя подарила всем любителям футбола в России потрясающую новость: Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года. И пока одни ностальгируют по славному чемпионату мира 2018 года, который приняла наша страна, другие пытаются понять, насколько реален новый турнир в России. Разбираемся, почему именно наша страна может получить Евро-2032.

Наследие чемпионата мира

Недавний ЧМ-2018 кроме хороших воспоминаний оставил ещё и прекрасное наследие. Это не только стадионы и тренировочные базы, но и аэропорты, вокзалы и многое другое. К тому же у России есть 10 лет на то, чтобы всё это обновить. И наследие чемпионата мира будет снова в прекрасном виде. Уже сейчас новенькие стадионы принимают целый ряд матчей, причём не только РПЛ.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Примечательно и то, что помимо построенных к ЧМ-2018 стадионов у нашей страны появились и другие новые арены. Это и стадион "Динамо" в Москве, и арена "Краснодара", которую признают чуть ли не самой красивой и яркой во всей Европе. Кстати, столица Кубани свою порцию матчей чемпионата мира не получила. Почему бы не исправить это на возможном будущем Евро.

Россия может подать заявку на проведение футбольного Евро-2032

Россия может подать заявку на проведение футбольного Евро-2032

Ещё один немаловажный плюс — России доверяют проведение крупных футбольных соревнований. Обновив стадионы и базы, наша страна стала играть заметно более серьёзную роль в организации турниров. Вспомните хотя бы ситуацию, когда матчи Евро-2020 экстренно перевозили из Дублина. Куда? В наш Санкт-Петербург, который спокойно принял дополнительную нагрузку. Он же примет финал Лиги чемпионов этого года. А в 2023 году в Казань приедет Суперкубок УЕФА. Такого доверия к России не было, пожалуй, никогда.

Самое главное наследие — болельщики и их память о турнире почти четырёхлетней давности. Россияне в 2018 году показали всему миру своё гостеприимство и зарядили всех потрясающей атмосферой. Вспомните хотя бы бесконечный праздник на столичной Никольской. И таких примеров — масса.

Почему именно Россия?

Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Помимо богатого наследия ЧМ-2018 и большого доверия от УЕФА есть ещё несколько интересных моментов, которые говорят именно за нашу страну. Во-первых, за Евро-2032 вряд ли будут бороться крупные футбольные страны. Франция и Германия свои турниры уже получили, Испания пока публично не заявляла о своей готовности, а даже если и сделает это, то стране нужна серьёзная реновация стадионов.

Италия и Великобритания хотят поспорить за Евро-2028. Причём Британия намерена подать совместную заявку с Ирландией. Там же в числе претендентов и Турция, которая уже давно пытается заполучить себе какой-нибудь крупный турнир.

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Не стоит забывать и про совместные заявки нескольких стран. К примеру, о намерении получить себе Евро-2028 заявляли Румыния, Болгария, Греция и Сербия. При этом такие совместные заявки — слишком хлопотная для УЕФА история, ибо организация очень непростая. И если обычно это делали две страны, то заявка сразу четырёх — ещё более тяжёлая история.

Во-вторых, присутствует очень интересный символизм. Вот, к примеру, Франция. В 1998 году она приняла чемпионат мира, а 18 лет спустя — Евро. Германия в 2006-м была хозяйкой мундиаля, а в 2024-м примет чемпионат Европы. Россия в 2018 году провела лучший чемпионат мира в истории. В целом мы и 18 лет подождать готовы, но зачем, если уже через 14 наша страна может спокойно организовать прекрасный турнир.

Тем более что российские политики уже неоднократно обозначали, что в 2036 году наша страна мечтает получить летние Олимпийские игры. В числе потенциальных претендентов на это мероприятие назывались Владивосток, Петербург и ряд других городов нашей страны.

И даже нет смысла перечислять города, которые могли бы это сделать. Москва, Петербург, Самара, Нижний Новгород, Калининград, Ростов, Краснодар... Этот список можно продолжать и продолжать. Не стоит исключать и какого-нибудь интересного в этом случае решения. Как Саранск в 2018 году. Тут может быть и Воронеж, где действующий стадион нуждается в реконструкции, и Грозный, где с ареной полный порядок. А может быть и Уфа, которая тоже не будет против новенького стадиона. Повторимся, список большой.

Что говорят в России?

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Понятно, что такая новость не могла остаться незамеченной в отечественном инфополе. Как-никак, а событие мирового масштаба. Одно из самых ярких и значимых. И если Россия его получит, то в очередной раз докажет свою способность организовывать всё на высшем уровне. В Госдуме, к слову, идею организации Евро-2032 в нашей стране уже поддержали.

"На мой взгляд, Россия наиболее подготовлена из всех возможных стран-претендентов на Евро-2032 — у нас великолепные стадионы и замечательная инфраструктура. Мы всегда на 100 процентов готовы к организации таких турниров, у нас есть опыт, все ресурсы. Наш оргкомитет очень качественно проводит соревнования подобного формата, они это доказали не раз, матчи на Евро-2020 тому подтверждение", — заявил Sport24 член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.

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Впрочем, его коллега по Госдуме Николай Валуев обратил внимание на другой очень важный аспект. Проведение чемпионата Европы — дорогая история. Есть ли сейчас, особенно с учётом коронавируса, на организацию турнира деньги — хороший вопрос.

"А нужно ли это России сейчас? Достаточно сомнительное и дорогое удовольствие", — заявил Валуев.

О готовности и наличии всего необходимого у России для организации турнира заявил и почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Евро-2032 стоит провести в России, у нас всё готово. Это всё-таки выдающееся соревнование. По опыту 2018 года могу сказать, что каждый субъект России был вовлечён в чемпионат мира — болельщики были везде. Организация была великолепная. Неслучайно (президент ФИФА Джанни. — Прим. Лайфа) Инфантино и совет УЕФА признали, что Россия провела лучший чемпионат мира в истории", — заявил Колосков РИА "Новости".

Отметим, что окончательное решение УЕФА примет в 2023 году. Тогда же назовут и хозяйку Евро-2028. У России впереди год для того, чтобы понять, готова ли наша страна к новому празднику футбола. В конце концов, большие и дорогущие стадионы должны хотя бы ещё раз, но показать себя на весь мир.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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