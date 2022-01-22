Все на Никольскую: Может ли Россия провести Евро-2032 Лайф разбирается, нужен ли нашей стране очередной большой футбольный праздник и насколько реально его проведение именно в РФ 21 января, 21:40 Фото © Агентство "Москва" / Киселев Сергей

Уходящая неделя подарила всем любителям футбола в России потрясающую новость: Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы 2032 года. И пока одни ностальгируют по славному чемпионату мира 2018 года, который приняла наша страна, другие пытаются понять, насколько реален новый турнир в России. Разбираемся, почему именно наша страна может получить Евро-2032.

Наследие чемпионата мира

Недавний ЧМ-2018 кроме хороших воспоминаний оставил ещё и прекрасное наследие. Это не только стадионы и тренировочные базы, но и аэропорты, вокзалы и многое другое. К тому же у России есть 10 лет на то, чтобы всё это обновить. И наследие чемпионата мира будет снова в прекрасном виде. Уже сейчас новенькие стадионы принимают целый ряд матчей, причём не только РПЛ.

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Примечательно и то, что помимо построенных к ЧМ-2018 стадионов у нашей страны появились и другие новые арены. Это и стадион "Динамо" в Москве, и арена "Краснодара", которую признают чуть ли не самой красивой и яркой во всей Европе. Кстати, столица Кубани свою порцию матчей чемпионата мира не получила. Почему бы не исправить это на возможном будущем Евро.

Ещё один немаловажный плюс — России доверяют проведение крупных футбольных соревнований. Обновив стадионы и базы, наша страна стала играть заметно более серьёзную роль в организации турниров. Вспомните хотя бы ситуацию, когда матчи Евро-2020 экстренно перевозили из Дублина. Куда? В наш Санкт-Петербург, который спокойно принял дополнительную нагрузку. Он же примет финал Лиги чемпионов этого года. А в 2023 году в Казань приедет Суперкубок УЕФА. Такого доверия к России не было, пожалуй, никогда.

Самое главное наследие — болельщики и их память о турнире почти четырёхлетней давности. Россияне в 2018 году показали всему миру своё гостеприимство и зарядили всех потрясающей атмосферой. Вспомните хотя бы бесконечный праздник на столичной Никольской. И таких примеров — масса.

Почему именно Россия?

Фото © Агентство "Москва" / Иванко Игорь

Помимо богатого наследия ЧМ-2018 и большого доверия от УЕФА есть ещё несколько интересных моментов, которые говорят именно за нашу страну. Во-первых, за Евро-2032 вряд ли будут бороться крупные футбольные страны. Франция и Германия свои турниры уже получили, Испания пока публично не заявляла о своей готовности, а даже если и сделает это, то стране нужна серьёзная реновация стадионов.

Италия и Великобритания хотят поспорить за Евро-2028. Причём Британия намерена подать совместную заявку с Ирландией. Там же в числе претендентов и Турция, которая уже давно пытается заполучить себе какой-нибудь крупный турнир.

Не стоит забывать и про совместные заявки нескольких стран. К примеру, о намерении получить себе Евро-2028 заявляли Румыния, Болгария, Греция и Сербия. При этом такие совместные заявки — слишком хлопотная для УЕФА история, ибо организация очень непростая. И если обычно это делали две страны, то заявка сразу четырёх — ещё более тяжёлая история.

Во-вторых, присутствует очень интересный символизм. Вот, к примеру, Франция. В 1998 году она приняла чемпионат мира, а 18 лет спустя — Евро. Германия в 2006-м была хозяйкой мундиаля, а в 2024-м примет чемпионат Европы. Россия в 2018 году провела лучший чемпионат мира в истории. В целом мы и 18 лет подождать готовы, но зачем, если уже через 14 наша страна может спокойно организовать прекрасный турнир.

Тем более что российские политики уже неоднократно обозначали, что в 2036 году наша страна мечтает получить летние Олимпийские игры. В числе потенциальных претендентов на это мероприятие назывались Владивосток, Петербург и ряд других городов нашей страны.

И даже нет смысла перечислять города, которые могли бы это сделать. Москва, Петербург, Самара, Нижний Новгород, Калининград, Ростов, Краснодар... Этот список можно продолжать и продолжать. Не стоит исключать и какого-нибудь интересного в этом случае решения. Как Саранск в 2018 году. Тут может быть и Воронеж, где действующий стадион нуждается в реконструкции, и Грозный, где с ареной полный порядок. А может быть и Уфа, которая тоже не будет против новенького стадиона. Повторимся, список большой.

Что говорят в России?

Фото © Агентство "Москва" / Ведяшкин Сергей

Понятно, что такая новость не могла остаться незамеченной в отечественном инфополе. Как-никак, а событие мирового масштаба. Одно из самых ярких и значимых. И если Россия его получит, то в очередной раз докажет свою способность организовывать всё на высшем уровне. В Госдуме, к слову, идею организации Евро-2032 в нашей стране уже поддержали.

"На мой взгляд, Россия наиболее подготовлена из всех возможных стран-претендентов на Евро-2032 — у нас великолепные стадионы и замечательная инфраструктура. Мы всегда на 100 процентов готовы к организации таких турниров, у нас есть опыт, все ресурсы. Наш оргкомитет очень качественно проводит соревнования подобного формата, они это доказали не раз, матчи на Евро-2020 тому подтверждение", — заявил Sport24 член Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев.

Впрочем, его коллега по Госдуме Николай Валуев обратил внимание на другой очень важный аспект. Проведение чемпионата Европы — дорогая история. Есть ли сейчас, особенно с учётом коронавируса, на организацию турнира деньги — хороший вопрос.

"А нужно ли это России сейчас? Достаточно сомнительное и дорогое удовольствие", — заявил Валуев.

О готовности и наличии всего необходимого у России для организации турнира заявил и почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

"Евро-2032 стоит провести в России, у нас всё готово. Это всё-таки выдающееся соревнование. По опыту 2018 года могу сказать, что каждый субъект России был вовлечён в чемпионат мира — болельщики были везде. Организация была великолепная. Неслучайно (президент ФИФА Джанни. — Прим. Лайфа) Инфантино и совет УЕФА признали, что Россия провела лучший чемпионат мира в истории", — заявил Колосков РИА "Новости".

Отметим, что окончательное решение УЕФА примет в 2023 году. Тогда же назовут и хозяйку Евро-2028. У России впереди год для того, чтобы понять, готова ли наша страна к новому празднику футбола. В конце концов, большие и дорогущие стадионы должны хотя бы ещё раз, но показать себя на весь мир.

Авторы Шамиль Гаджиев