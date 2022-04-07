Политолог Перенджиев рассказал, чем грозит НАТО полный разрыв отношений с РФ

Эксперт считает, что может произойти точка невозврата и потом всё будет намного сложнее. Если взаимодействие будет полностью потеряно, то в будущем придётся проводить большую работу по сближению.

Полный разрыв отношений с Россией чреват для стран НАТО худшим вариантом развития событий. Если это произойдёт, то всё равно придётся возвращаться. Об этом рассказал в беседе с Лайфом доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев.

"Полный разрыв чреват прежде всего для этих самых стран НАТО. Турция закупает у нас серьёзное вооружение, такое как С-400, и ограничивается не только этим. Они смотрят чуть-чуть в будущее. Они понимают, что сейчас, разорвав контакты, всё равно придётся возвращаться. Может произойти точка невозврата, и потом всё будет намного сложнее", — сказал он.

По словам политолога, сейчас Франция и Германия входят в НАТО, но завтра может произойти такое, что альянс перестанет существовать, а будет "общеевропейская армия". К тому же полноценный разрыв отношений означает, что в будущем в любом случае придётся проводить большую работу по сближению, уверен Перенджиев. Он отметил, что страны НАТО часто сталкивались с угрозами, которые шли не из РФ.

"На самом деле Россия в определённом смысле предотвращает угрозу для самой Европы, проводя специальную операцию. Все выступления нацистов... На сегодня кажется, что они выступают только против России, но эти нацисты — это детища прежде всего США и в целом коллективного Запада", — считает эксперт.

Он напомнил про ситуацию, когда США создали "Аль-Каиду"*, а потом эта группировка стала их же врагом. И история может повториться: украинские националисты могут выступать не только против России, но и против Европы. Перенджиев также отметил, что вся управленческая элита Польши и Прибалтики боится за свою власть, которую жёстко контролируют Соединённые Штаты. Причём в итоге руководство этих стран может свергнуть свой же народ. Поэтому элита действует по принципу "будем идти до конца во всей этой вражде, а там нас не интересует, что из этого получится".

"Всё может произойти по-другому со стороны США. США — это очень хитрый и коварный игрок на мировой арене именно для своих же партнёров. С таким партнёром для Европы, как США, и врага не надо", — отметил Перенджиев.

Так, США сначала устроили миграционный нелегальный поток в Европу, а сейчас Украина накачивается вооружением, которое в дальнейшем попадёт на европейскую территорию. По словам политолога, там есть спящие ячейки мигрантов, готовые взять оружие. Он пояснил, что речь идёт о боевиках, прошедших боевые действия в Сирии, Ливии, Афганистане. Это говорит о том, что в Европе может произойти серьёзный террористический всплеск.

"Тогда возникает вопрос: а кто в помощь Европе придёт, если этот всплеск произойдёт? Как вы понимаете, США им не в помощь. Все забудут и про НАТО, и для чего альянс был создан. Европа столкнётся с серьёзной террористской угрозой", — рассказал эксперт.

Он считает, что к этому готовятся США, чтобы поддержать свою долларовую экономику. И причём эта модель, основана на "теневой чёрной экономике".

Ранее стало известно, что страны НАТО разошлись во мнениях касаемо дальнейших отношений с Россией. Некоторые участники альянса поддерживают полное прекращение диалога с Москвой, тогда как другие уверены, что контакты необходимо сохранить.