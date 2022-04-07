NYT: Страны НАТО разошлись во мнениях касаемо дальнейших отношений с Россией

Некоторые участники альянса поддерживают полное прекращение диалога с Москвой, тогда как другие уверены, что контакты необходимо сохранить.

Среди стран НАТО нет однозначной позиции относительно того, как дальше необходимо развивать отношения с Россией из-за конфликта на Украине. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, Польша и страны Балтии поддерживают полное прекращение отношений с Москвой и выступают за введение условий, которые "поставят Россию на колени". Тем временем Франция, Германия и Турция уверяют, что контакты необходимо сохранить.