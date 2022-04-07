NYT: Страны НАТО разошлись во мнениях касаемо дальнейших отношений с Россией
Некоторые участники альянса поддерживают полное прекращение диалога с Москвой, тогда как другие уверены, что контакты необходимо сохранить.
Среди стран НАТО нет однозначной позиции относительно того, как дальше необходимо развивать отношения с Россией из-за конфликта на Украине. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, Польша и страны Балтии поддерживают полное прекращение отношений с Москвой и выступают за введение условий, которые "поставят Россию на колени". Тем временем Франция, Германия и Турция уверяют, что контакты необходимо сохранить.
Ранее глава МИД Люксембурга рассказал о нежелании некоторых участников НАТО разрывать связи с РФ. По его словам, члены организации также не могут прийти к единому решению по поставкам оружия Украине.
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