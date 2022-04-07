Посол Антонов уличил Украину в наращивании дезинформационной кампании против России

По словам Антонова, украинские власти преследуют цель закрепить за страной образ "жертвы" и оклеветать РФ.

Дезинформационная кампания, развязанная киевскими властями в отношении российских военных, усиливается. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"С каждым днём украинские власти наращивают антироссийскую дезинформационную кампанию, вбрасывая бездоказательные обвинения о якобы зверствах и военных преступлениях ВС РФ", — приводит слова дипломата посольство в телеграм-канале.

Также, по словам Антонова, украинские власти преследуют цель закрепить за страной образ "жертвы" и оклеветать Россию, наполняя информационное поле бездоказательными данными, порочащими военных РФ. При этом Украина совершает эти действия, одновременно заявляя о готовности объявить безъядерный и нейтральный статус, подчеркнул дипломат.