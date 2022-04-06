Гаврилов раскрыл планы Киева устроить провокацию с подрывом химикатов под Харьковом

По словам дипломата, она возможна во время ударов ВС России, которыми ВСУ будут "прикрываться".

Киев может подорвать химикаты в Харьковской области, прикрываясь ударами Вооружённых сил Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" предупредил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Опасаемся, что киевский режим с поддержкой спонсоров может спровоцировать такой сценарий, что, как бы прикрываясь российскими артиллерийскими и другими ударами, подорвёт в населённых пунктах Харьковской области ещё какое-то количество химикатов", — сказал он.