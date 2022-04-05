Бастрыкин поручил расследовать подрыв бойцами ВСУ цистерн с химикатами в Рубежном

В резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислоты и аммиак. Украинские силовики, как отметили в ведомстве, создали атакой на них угрозу для мирного населения.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с опасными химическими веществами на заводе в городе Рубежное в ЛНР. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

"СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооружённых сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку", — сказано в сообщении.