Бастрыкин поручил расследовать подрыв бойцами ВСУ цистерн с химикатами в Рубежном
В резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислоты и аммиак. Украинские силовики, как отметили в ведомстве, создали атакой на них угрозу для мирного населения.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства подрыва украинскими силовиками цистерн с опасными химическими веществами на заводе в городе Рубежное в ЛНР. Об этом заявила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.
"СК России зафиксирует следы противоправных действий, установит, какое именно подразделение Вооружённых сил Украины действовало в указанном районе, выяснит конкретных лиц, ответственных за организацию этого преступления, и даст их действиям правовую оценку", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в резервуарах содержалась азотная, серная, соляная кислоты и аммиак. Подчёркивается, что украинские силовики подрывом ёмкостей создали угрозу для мирного населения в городе Рубежное и близлежащих населённых пунктах.
Как ранее писал Лайф, украинские военные подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном. По словам представителя Народной милиции ЛНР, момент взрыва был спланирован с учётом розы ветров. Он предупредил, что инцидент может привести к многочисленным жертвам. В МЧС оценили опасность кислотного облака из Рубежного для жителей Белгородской области. Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на украинском заводе, при образовании облака ни одно не дойдёт до региона, заверили в ведомстве.
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ТАСС / Александр Щербак