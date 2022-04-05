В МЧС оценили опасность кислотного облака из Рубежного для жителей Белгородской области
Взрыв в Рубежном. Фото © T.me / Выпускайте Z кракена!
Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на украинском заводе, при образовании облака ни одно не дойдёт до региона, заверили в ведомстве.
В белгородском ГУ МЧС заверили, что облако, образовавшееся после подрыва, предварительно, цистерн с азотной кислотой в городе Рубежное Луганской Народной Республики, не представляет опасности для жителей приграничного российского региона.
"Город Рубежное находится на расстоянии порядка 100 км до ближайшего населённого пункта Белгородской области. Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на этом заводе, при образовании облака ни одно не дойдёт до Белгородской области", — объяснили в управлении.
Как отметили в ведомстве, кислоты разлагаются, а через некоторое время смешиваются с атмосферным воздухом и разбавляются до концентрации, которая не представляет для человека никакой опасности.
Как ранее писал Лайф, украинские военные подорвали цистерну с соляной кислотой в Рубежном. По словам представителя Народной милиции ЛНР, момент взрыва был спланирован с учётом розы ветров. Он предупредил, что инцидент может привести к многочисленным жертвам.