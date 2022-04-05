"Цифровая диктатура": Депутат Кирьянов назвал пропажу сайтов российской власти из выдачи Google манипуляцией

По его мнению, компания таким образом навязывает точку зрения Запада по поводу специальной военной "Операции Z".

Исчезновение из выдачи Google сайтов российских органов власти и официальных порталов услуг для граждан РФ является манипуляцией, считает заместитель председателя Комитета Государственной думы по экономической политике Артём Кирьянов.

"Мы видим очередной вариант манипуляции в Интернете, который применяет компания Google. Речь идёт о специальной настройке алгоритмов поиска, которые могут делать из какого-то рядового события сенсацию, а по другим запросам не выдавать ничего", — сказал парламентарий в беседе с Лайфом.

По словам Кирьянова, найти объективную информацию на сайте российского государственного органа проблематично, зато существует множество отсылок на материалы, разжигающие национальную рознь, которые Google "пропускает сквозь своё сито". Таким образом, как считает депутат, компания навязывает американскую точку зрения по поводу специальной военной "Операции Z".

"Такая цифровая диктатура — это то, против чего мы давно и последовательно боремся в российском законодательстве. Мы видим, как русофобские настроения, искусственно подогреваемые IT-гигантами, проникают во все страны мира", — подчеркнул Кирьянов.

Собеседник Лайфа напомнил, что Россия уже начала "процесс по приведению в чувства международных IT-гигантов", который поддержит большинство стран. Депутат заключил, что и в дальнейшем стоит требовать прозрачность контента, публикуемого информационными компаниями.