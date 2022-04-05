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Опубликовано 5 апреля 2022, 15:31

Росгвардия уничтожила батарею "градов" украинских националистов

По данным ведомства, эти РСЗО использовались ВСУ для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам.

Бойцы и миномётчики Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", которую использовали украинские националисты.

"Сотрудники СОБР Росгвардии и миномётчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населённых пунктах на Украине", говорится в сообщении ведомства.

По данным Росгвардии, эти РСЗО использовались ВСУ для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам на Украине.

Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине
Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов на Украине

Ранее сегодня стало известно, что военнослужащие Росгвардии в ходе "Операции Z" задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов и захватили крупный схрон боеприпасов, принадлежащий нацбатам.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Александра Вишнякова
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