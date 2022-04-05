Росгвардия уничтожила батарею "градов" украинских националистов
По данным ведомства, эти РСЗО использовались ВСУ для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам.
Бойцы и миномётчики Росгвардии уничтожили батарею реактивной системы залпового огня "Град", которую использовали украинские националисты.
"Сотрудники СОБР Росгвардии и миномётчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населённых пунктах на Украине", — говорится в сообщении ведомства.
По данным Росгвардии, эти РСЗО использовались ВСУ для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам на Украине.
Ранее сегодня стало известно, что военнослужащие Росгвардии в ходе "Операции Z" задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов и захватили крупный схрон боеприпасов, принадлежащий нацбатам.
ТАСС / Таисия Воронцова