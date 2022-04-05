Бастрыкин поручил расследовать постановки ВСУ о "насилии" российских военных над украинцами

Солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций сняли ролики с якобы убитыми мирными жителями.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование по факту съёмок постановочных видео о "насилии" российских военных над жителями села Мощун. Кадры, по данным Минобороны РФ, фабриковались бойцами ВСУ.

"Министерство обороны России сообщило, что 4 апреля 2022 года в селе Мощун на северо-западе от Киева солдаты 72-го украинского главного центра психологических операций провели постановочную видеосъёмку с якобы погибшими от насильственных действий российских войск мирными жителями", — напомнили в СК.

Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России зафиксировать и расследовать обстоятельства случившегося, принять необходимые меры к разоблачению всех причастных, а также дать процессуальную оценку их действиям по статье УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ".