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Опубликовано 5 апреля 2022, 15:05

В CAS зарегистрировали десять апелляций на отстранение российских спортсменов

Российских атлетов МОК в начале марта рекомендовал не допускать к турнирам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении наших спортсменов от участия в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте суда.

Среди принятых апелляций — обращения РФС, ОКР, СБР, Союза конькобежцев России, Федерации фигурного катания на коньках, Федерации гребного спорта, регбийной федерации, Федерации спортивной гимнастики и отдельных спортсменов.

Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

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Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

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ТАСС / Jeff Roberson

Роман Фейгин
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