В CAS зарегистрировали десять апелляций на отстранение российских спортсменов

Российских атлетов МОК в начале марта рекомендовал не допускать к турнирам.

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении наших спортсменов от участия в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте суда.