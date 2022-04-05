В CAS зарегистрировали десять апелляций на отстранение российских спортсменов
Российских атлетов МОК в начале марта рекомендовал не допускать к турнирам.
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал десять апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении наших спортсменов от участия в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте суда.
Среди принятых апелляций — обращения РФС, ОКР, СБР, Союза конькобежцев России, Федерации фигурного катания на коньках, Федерации гребного спорта, регбийной федерации, Федерации спортивной гимнастики и отдельных спортсменов.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Jeff Roberson