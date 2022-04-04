Польша потребовала исключить Россию из МОК и международных спортивных федераций

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил исключить Россию из МОК и всех международных спортивных федераций. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине из всех спортивных федераций во главе с МОК, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях", — сказал Бортничук.