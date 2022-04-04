Польша потребовала исключить Россию из МОК и международных спортивных федераций
В начале марта рекомендация МОК предусматривала недопуск атлетов из России к турнирам.
Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук предложил исключить Россию из МОК и всех международных спортивных федераций. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мы за то, чтобы исключить россиян до момента завершения миротворческого процесса и компенсаций Украине из всех спортивных федераций во главе с МОК, чтобы только после компенсаций Украине они могли вновь претендовать на участие в мировом спорте, спортивных состязаниях", — сказал Бортничук.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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