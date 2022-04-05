Песков назвал обвинения в адрес РФ по ситуации в Буче "срежиссированным трагическим шоу"
По словам представителя Кремля, нужно подумать, насколько на данный момент возможно проведение беспристрастного расследования событий в украинском городе.
Любые обвинения в адрес Российской Федерации по ситуации в городе Буче напоминают "хорошо срежиссированное трагическое шоу". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, ничто иное — трагическое шоу", — сказал он.
По словам представителя Кремля, нужно подумать, насколько на данный момент возможно проведение беспристрастного расследования событий в украинском городе.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Бучи, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче. Не верит в версию Киева и бывший посол США в СССР Джек Мэтлок. Дипломат заявил, что, во-первых, точно не известно, что на самом деле произошло в украинском городе, а во-вторых, нет никаких доказательств, что в этом виновата Москва.
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