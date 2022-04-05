Песков назвал обвинения в адрес РФ по ситуации в Буче "срежиссированным трагическим шоу"

По словам представителя Кремля, нужно подумать, насколько на данный момент возможно проведение беспристрастного расследования событий в украинском городе.

Любые обвинения в адрес Российской Федерации по ситуации в городе Буче напоминают "хорошо срежиссированное трагическое шоу". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных, они не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу, ничто иное — трагическое шоу", — сказал он.