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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 11:16
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В ДНР заявили о пожаре на турецком судне в порту Мариуполя

По данным республики, в Киеве намерены выдавать свои же действия за результаты артиллерийских ударов войск России и ДНР.

Украинские националисты в порту Мариуполя уничтожают инфраструктуру и иностранные суда. В настоящее время зафиксировано возгорание на турецком судне "Азбург", на борту которого находится 12 граждан Украины. Об этом сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.

"Командование "Азова" во взаимодействии со специалистами 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ продолжает мероприятия по созданию фейков, направленных на обвинение в зверствах военнослужащих РФ и ДНР. В связи с чем мы не исключаем, что "украинские ипсошники" приступили к уничтожению иностранных судов вместе с членами их экипажей, выдавая это за результаты артиллерийских ударов российских войск", рассказали в НМ ДНР.

Руководство Киева в свою очередь игнорирует официальные запросы "по эвакуации шести иностранных судов, которые вместе с экипажами были целенаправленно заблокированы националистами путём минирования акватории порта ещё до начала специальной военной операции", напомнили в ведомстве.

Басурин: В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления
Басурин: В Мариуполе осталось три основных очага сопротивления

Ранее Лайф публиковал видео со сдавшимися в плен украинскими морпехами в Мариуполе. Всего отказалось от дальнейшего сопротивления и сдалось в плен российским войскам более 200 военных.

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Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Оксана Попова
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