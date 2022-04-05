Теннисиста Медведева могут не допустить на Уимблдон даже без вмешательства британского Минспорта

В текущем сезоне соревнования в лондонском Всеанглийском клубе состоятся с 27 июня по 10 июля.

Вторую ракетку мира Даниила Медведева и других российских теннисистов могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире без указаний со стороны Министерства спорта Великобритании. Об этом сообщает Telegraph.

Уимблдон проводит Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC). На него не распространяются законы о дискриминации, принятые Международной федерацией тенниса (ITF), а также профессиональными теннисными организациями (ATP и WTA).

"Организаторы теннисных турниров могут отстранять игроков из-за допинга или участия в договорных матчах. При этом им необходимо обстоятельно аргументировать свою позицию. В обратном случае теннисисты могут пожаловаться, что их лишают возможности зарабатывать на жизнь. Впрочем, на Уимблдон эти правила не распространяются", — заявили в AELTC.

В середине марта министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон допустил, что российские теннисисты не смогут в нынешнем сезоне выступить на Уимблдонском турнире даже под нейтральным флагом.

Напомним, что 1 марта ITF приостановила членство теннисных федераций России и Белоруссии и отменила все соревнования в этих странах. На данный момент сборные этих стран не могут выступать в командных турнирах — Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. В личных соревнованиях россияне и белорусы играют в нейтральном статусе.