Песков: Запад зашорил глаза и уши, чтобы не знать позицию российской стороны по поводу Бучи

Постоянный представитель России при ООН, Минобороны РФ, МИД и Кремль уже высказывались о событиях в городе под Киевом, но их аргументы во внимание не приняли.

Россия системно излагает свою позицию по ситуации в Буче, но коллективный Запад зашорил глаза и уши, чтобы ничего не видеть и не слышать. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны РФ уже высказывались по этому поводу, но их аргументы во внимание не приняли.

"Такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ни о чём слушать. Это, к сожалению, является реальностью, мы, несмотря на это, всё-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию", — пояснил представитель Кремля.