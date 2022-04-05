Песков: Запад зашорил глаза и уши, чтобы не знать позицию российской стороны по поводу Бучи
Постоянный представитель России при ООН, Минобороны РФ, МИД и Кремль уже высказывались о событиях в городе под Киевом, но их аргументы во внимание не приняли.
Россия системно излагает свою позицию по ситуации в Буче, но коллективный Запад зашорил глаза и уши, чтобы ничего не видеть и не слышать. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны РФ уже высказывались по этому поводу, но их аргументы во внимание не приняли.
"Такое ощущение, что коллективный Запад просто закрыл глаза и уши шорами и не хочет ни о чём слушать. Это, к сожалению, является реальностью, мы, несмотря на это, всё-таки имеем в виду активно продвигать нашу аргументацию", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, Киев обвинил РФ в массовых убийствах жителей города Буча, но Министерство обороны РФ опровергло эти заявления. Кроме того, советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули Бучу ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.
ТАСС / Сергей Бобылев