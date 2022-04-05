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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 09:45
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Матвиенко — о провокации в украинской Буче: Правда всё равно пробьёт себе дорогу

Она отметила, что, в отличие от "зверств нацистских отрядов", российские военные участвуют в спецоперации очень профессионально, не допуская жертв среди мирного населения.

Правда всё равно "пробьёт себе дорогу", заявила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко, говоря о провокации в украинском городе Буча. Об этом она сообщила в ходе беседы с участниками спецоперации на Украине, которые сейчас проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.

"Устраиваются провокации. Такие, как последняя в Буче. И все пытаются это свалить на Россию, на нашу армию. Но правда всё равно пробьёт себе дорогу", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что российские военные участвуют в спецоперации очень профессионально, точно выполняют приказ Верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины, не допуская жертв среди гражданского населения.

"И в то же время мы видим, как зверствуют эти нацистские отряды. И, к сожалению, все закрывают на это глаза", — сказала Матвиенко.

Кроме того, по поручению главы государства Владимира Путина она вручила медали "За отвагу" российским военным, которые участвовали в спецоперации на Украине, и отметила, что каждый из этих военнослужащих совершил подвиг и проявил мужество.

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Напомним, в Министерстве обороны РФ опровергли заявления Киева о массовых убийствах мирных жителей в Буче. Советник главы ЛНР Родион Мирошник обратил внимание на то, что российские военные спокойно покинули этот город ещё 30 марта, о чём в тот же день сообщил и мэр города. А вот 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. Это произошло как раз за день до появления видео с телами на улицах. 4 апреля постпред РФ при ООН Василий Небензя привёл СМИ эти и другие факты в доказательство постановочного характера событий в Буче.

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Оксана Попова
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