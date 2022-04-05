Матвиенко — о провокации в украинской Буче: Правда всё равно пробьёт себе дорогу

Она отметила, что, в отличие от "зверств нацистских отрядов", российские военные участвуют в спецоперации очень профессионально, не допуская жертв среди мирного населения.

Правда всё равно "пробьёт себе дорогу", заявила председатель СФ РФ Валентина Матвиенко, говоря о провокации в украинском городе Буча. Об этом она сообщила в ходе беседы с участниками спецоперации на Украине, которые сейчас проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского.

"Устраиваются провокации. Такие, как последняя в Буче. И все пытаются это свалить на Россию, на нашу армию. Но правда всё равно пробьёт себе дорогу", — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что российские военные участвуют в спецоперации очень профессионально, точно выполняют приказ Верховного главнокомандующего по демилитаризации и денацификации Украины, не допуская жертв среди гражданского населения.

"И в то же время мы видим, как зверствуют эти нацистские отряды. И, к сожалению, все закрывают на это глаза", — сказала Матвиенко.