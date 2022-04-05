ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 09:34
15141

Бастрыкин поручил завести дело по факту убийства российских военных в украинском плену

В результате данных преступных действий солдаты ВСУ грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, отметили в пресс-службе СК РФ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства убийства украинскими националистами российских военнопленных и установить причастных к преступлениям. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

"Председатель СК РФ поручил следователям ГСУ СК России возбудить по данному факту уголовное дело, провести тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению", — говорится в заявлении.

В пресс-службе СК напомнили о видео, снятом в Киевской области, на котором показано убийство украинскими националистами российских пленных военнослужащих. Отмечается, что у одного из погибших были связаны руки, что говорит о том, что солдат погиб именно в плену. В результате данных преступных действий военнослужащие ВСУ грубо нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, заключили в СК.

МО РФ уличило ВСУ в съёмке постановок о "насилии" российских военных над жителями Украины
МО РФ уличило ВСУ в съёмке постановок о "насилии" российских военных над жителями Украины

Ранее Лайф писал, что Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными РФ на Украине. Российские военнослужащие также будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.

BannerImage

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • СК РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar