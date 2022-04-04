Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными РФ на Украине
Российские военнослужащие также будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, которые могут быть причастны к издевательствам над российскими военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Следствием будет организована необходимая работа, направленная на установление личностей, мест службы и иных данных украинских националистов и их командиров, причастных к этим злодеяниям", — говорится в сообщении.
В то же время российские военнослужащие, которые подверглись издевательствам на Украине, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.
Ранее Россия выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео с которыми распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом Служба внешней разведки РФ узнала, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных.
ТАСС / Михаил Метцель