Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными РФ на Украине

Российские военнослужащие также будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, которые могут быть причастны к издевательствам над российскими военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствием будет организована необходимая работа, направленная на установление личностей, мест службы и иных данных украинских националистов и их командиров, причастных к этим злодеяниям", — говорится в сообщении.

В то же время российские военнослужащие, которые подверглись издевательствам на Украине, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.