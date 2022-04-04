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Опубликовано 4 апреля 2022, 18:27

Бастрыкин поручил установить причастных к издевательствам над военными РФ на Украине

Российские военнослужащие также будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил установить данные украинских националистов, которые могут быть причастны к издевательствам над российскими военнослужащими. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Следствием будет организована необходимая работа, направленная на установление личностей, мест службы и иных данных украинских националистов и их командиров, причастных к этим злодеяниям", — говорится в сообщении.

В то же время российские военнослужащие, которые подверглись издевательствам на Украине, будут признаны потерпевшими и допрошены в рамках уголовного дела об обстоятельствах совершённых в отношении них преступлений.

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Ранее Россия выразила Украине протест в связи с издевательствами над пленными российскими военнослужащими, видео с которыми распространилось в Сети. Киев обещал принять самые жёсткие меры в отношении преступников, пытавших солдат. При этом Служба внешней разведки РФ узнала, что Киев пытается скрыть новые факты пыток российских военнопленных.

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ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер
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