Лавров упрекнул Байдена в отсутствии совести из-за резких слов в адрес Путина
По словам министра, РФ интересует "прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".
Сергей Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине. Видео © LIFE
Высказывания главы США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о том, что у многих американских политиков с совестью "не всё хорошо". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"У многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнёрами по НАТО, которые вторглись в Сирию, — что у этих политиков с совестью не всё хорошо обстоит", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.
Дипломат также отметил, что страну интересует "прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".
Напомним, ранее Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил оскорбления Байдена в адрес Путина раздражительностью из-за усталости. При этом представитель Кремля отметил, что американский лидер позволяет себе говорить подобные вещи фактически каждый день.
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