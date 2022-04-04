Лавров упрекнул Байдена в отсутствии совести из-за резких слов в адрес Путина

По словам министра, РФ интересует "прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".

Сергей Лавров прокомментировал высказывания Байдена о Путине. Видео © LIFE

Высказывания главы США Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина говорят о том, что у многих американских политиков с совестью "не всё хорошо". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"У многих американских политиков, которые стояли у истоков иракской войны под известными предлогами, которые развалили Ливию вместе с партнёрами по НАТО, которые вторглись в Сирию, — что у этих политиков с совестью не всё хорошо обстоит", — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с контактной группой Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Дипломат также отметил, что страну интересует "прежде всего то, как смотрит на эту ситуацию, да и на любую другую, российский народ".