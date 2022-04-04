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Опубликовано 4 апреля 2022, 17:56

Франция объявила о решении выслать около 30 российских дипломатов

В Париже заявили, что данный шаг является частью демарша европейских стран в отношении Москвы.

Французские власти приняли решение выслать из страны ряд российских дипломатов из-за "Операции Z" на Украине. Об этом решении сообщил МИД государства.

"Высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции... Эта акция является частью демарша европейских стран", — заявили во внешнеполитическом ведомстве и уточнили, что "вышлют около 30 россиян, находящихся в дипломатическом статусе".

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Ранее Лайф писал, что Литва высылает посла России и закрывает консульство в Клайпеде. Также 4 апреля было принято решение отозвать своего посла из Москвы для консультаций. А глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Германия высылает 40 российских дипломатов. Захарова назвала этот шаг злобным актом и анонсировала ответ.

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Андрей Бражников
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