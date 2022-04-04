Канада пригрозила "очень скоро" ввести новые санкции против России и Белоруссии

По словам главы Министерства иностранных дел государства Мелани Жоли, ограничения коснутся физических и юридических лиц двух стран.

Власти Канады намерены в скором времени ввести новые санкции против РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада объявит новые санкции против российских и белорусских физических и юридических лиц. Это произойдёт очень скоро", — объявила министр на пресс-конференции в Хельсинки.