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Регион
Опубликовано 4 апреля 2022, 17:48

Канада пригрозила "очень скоро" ввести новые санкции против России и Белоруссии

По словам главы Министерства иностранных дел государства Мелани Жоли, ограничения коснутся физических и юридических лиц двух стран.

Власти Канады намерены в скором времени ввести новые санкции против РФ и Белоруссии из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.

"Канада объявит новые санкции против российских и белорусских физических и юридических лиц. Это произойдёт очень скоро", — объявила министр на пресс-конференции в Хельсинки.

В Госдуму внесли проект о наказании за исполнение иностранных санкций в России
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Ранее Сергей Лавров заявил о том, что беспрецедентные санкции Запада против России больно бьют по мировой экономике. По словам министра, введённые ограничения в том числе отразятся на странах, которые являются потребителями сельхозтоваров и удобрений.

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Pixabay

Никита Осипов
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