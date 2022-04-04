Семья из Тольятти показала новую жизнь лабрадора, хозяев которого убили украинские националисты

Анализы у собаки в порядке, а рана уже заживает. В дальнейшем псу планируют сделать повторный рентген, чтобы проверить наличие оставшихся осколков.

Выжившего во время обстрела украинских националистов лабрадора приютили в Тольятти. Видео © Telegram / SHOT

Выживший во время обстрела украинских националистов лабрадора, более известный как "мариупольский хатико", уже привык к новым хозяевам из Тольятти. Его прежних владельцев убили, когда они пыталась выехать из города. Раненого пса удалось вывезти в Донецк, где его прооперировали и передали в добрые руки.

"Почти 2,5 тысячи километров проехал парень за двое суток. <...> Очень быстро восстанавливается. По сути, не осталось какого-то серьёзного стресса, поскольку он переключился — дом, любящая семья, новые запахи, интересы. Даже начал лаять недавно. Он уже чувствует территорию, что он тут уже хозяин, и начинает её как-то защищать", — рассказал новый хозяин собаки Андрей Дроботов.

Новые владельцы Марика продолжают обследовать его в ветклиниках. По словам Натальи Дроботовой, анализы у лабрадора в порядке, а рана уже заживает. В дальнейшем хозяева "хатико" планируют сделать ему повторный рентген на наличие оставшихся осколков.