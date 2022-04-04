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Опубликовано 4 апреля 2022, 17:50
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Семья из Тольятти показала новую жизнь лабрадора, хозяев которого убили украинские националисты

Анализы у собаки в порядке, а рана уже заживает. В дальнейшем псу планируют сделать повторный рентген, чтобы проверить наличие оставшихся осколков.

Выжившего во время обстрела украинских националистов лабрадора приютили в Тольятти. Видео © Telegram / SHOT

Выживший во время обстрела украинских националистов лабрадора, более известный как "мариупольский хатико", уже привык к новым хозяевам из Тольятти. Его прежних владельцев убили, когда они пыталась выехать из города. Раненого пса удалось вывезти в Донецк, где его прооперировали и передали в добрые руки.

"Почти 2,5 тысячи километров проехал парень за двое суток. <...> Очень быстро восстанавливается. По сути, не осталось какого-то серьёзного стресса, поскольку он переключился — дом, любящая семья, новые запахи, интересы. Даже начал лаять недавно. Он уже чувствует территорию, что он тут уже хозяин, и начинает её как-то защищать", — рассказал новый хозяин собаки Андрей Дроботов.

Новые владельцы Марика продолжают обследовать его в ветклиниках. По словам Натальи Дроботовой, анализы у лабрадора в порядке, а рана уже заживает. В дальнейшем хозяева "хатико" планируют сделать ему повторный рентген на наличие оставшихся осколков.

Семья из Тольятти приютила лабрадора, хозяев которого расстреляли украинские националисты
Семья из Тольятти приютила лабрадора, хозяев которого расстреляли украинские националисты

Ранее Лайф писал, что жители Мариуполя уличили ВСУ в обстреле из танков и обратились к Зеленскому с вопросом "За что?". По их словам, бойцы украинской стороны расстреливали людей, жгли и разрушали дома и наносили удары по жилым кварталам города.

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Telegram / SHOT

Никита Осипов
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