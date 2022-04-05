Аксёнов заявил, что Зеленского ждёт возмездие и он окажется за решёткой
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelenskiy_official
По его мнению, недавнее обращение лидера Незалежной к народу ставит под сомнение способность украинского руководства к переговорам и в целом адекватному восприятию реальности.
Президент Украины Владимир Зеленский, как и другие представители киевского режима, поплатится за все совершённые преступления и в конце концов окажется за решёткой, убеждён глава Крыма Сергей Аксёнов.
"Уверен, что одна из причин истерик Зеленского и других представителей нацистского режима — это страх преступников перед неминуемым возмездием. Не сомневаюсь, что оно обязательно будет — и все они окажутся за решёткой", — написал он в своём телеграм-канале.
Аксёнов напомнил, что, когда Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке договора о гарантиях безопасности, он почти в то же время "выступил с очередным стендапом", который назывался обращением к украинскому народу. Там, по словам главы полуострова, президент угрожал расправой российским журналистам и фактически скатился до уровня террориста.
"Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности", — подчеркнул Аксёнов.
Ранее политолог Марат Баширов назвал команду Зеленского винегретом из приспешников олигархов. Он считает, что магнаты через своих людей пытаются решать собственные задачи, а Зеленскому остаётся просто изображать главу государства.