По его мнению, недавнее обращение лидера Незалежной к народу ставит под сомнение способность украинского руководства к переговорам и в целом адекватному восприятию реальности.

Президент Украины Владимир Зеленский, как и другие представители киевского режима, поплатится за все совершённые преступления и в конце концов окажется за решёткой, убеждён глава Крыма Сергей Аксёнов.

"Уверен, что одна из причин истерик Зеленского и других представителей нацистского режима — это страх преступников перед неминуемым возмездием. Не сомневаюсь, что оно обязательно будет — и все они окажутся за решёткой", — написал он в своём телеграм-канале.

Аксёнов напомнил, что, когда Зеленский издал указ о создании делегации для переговоров с Россией по подготовке договора о гарантиях безопасности, он почти в то же время "выступил с очередным стендапом", который назывался обращением к украинскому народу. Там, по словам главы полуострова, президент угрожал расправой российским журналистам и фактически скатился до уровня террориста.

"Это к вопросу о вменяемости украинского руководства и его способности не то что к переговорам и к соблюдению каких-либо соглашений, а в принципе к адекватному восприятию реальности", — подчеркнул Аксёнов.