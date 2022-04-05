Бойцов ВСУ обвинили в обстреле машин с детьми в Мариуполе

Большинство из поступающих в медучреждение ребят были ранены минноразрывными снарядами и получили автоматные раны в спину.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев рассказал о детях, которые получили ранения в результате обстрела ВСУ и теперь проходят лечение в донецкой больнице.

"Украинские военные расстреливали машины, где находились дети, и у меня есть видеодоказательства этому. Пулевые ранения в спину всем этим детям", — сказал он РИА "Новости".

Заведующий травматологическим отделением Донецка до сих пор сообщает о поступлении пострадавших детей из Мариуполя, большинство из которых были ранены минноразрывными снарядами и получили автоматные раны в спину, говорит Солтаев.