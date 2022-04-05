В Госдуме предложили признать нежелательными в России ещё 14 иностранных НПО
Согласно данным специальной комиссии, эти организации занимаются дискредитацией РФ на международной арене, а также финансируют антироссийскую деятельность внутри страны.
Комиссия Государственной думы по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предлагает признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Об этом сообщается в телеграм-канале комиссии.
"Мы проанализировали деятельность 14 зарубежных НПО: 7 из Польши, 5 из Англии и 2 из Германии. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности. Данные НПО работают в ущерб безопасности нашей страны", — сказал глава комиссии Василий Пискарёв.
По его словам, эти организации реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации РФ на международной арене. А также занимаются финансированием антироссийской деятельности внутри страны.
Напомним, Комиссия по расследованию фактов вмешательства в дела России была создана в Госдуме 23 марта. Она в том числе будет заниматься вопросом информирования парламентов других стран, международных общественных организаций и СМИ об обнаруженных нарушениях.
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